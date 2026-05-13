Afirma Marco Bonilla que marcha contra la gobernadora es cortina de humo para tapar a Rocha

El mandatario capitalino, Marco Bonilla brindó total respaldo a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos tras emitir ayer un mensaje contundente: No es lo mismo combatir el crimen, que tener acusaciones vinculadas con el narco. Asimismo, la orden que dio a la fiscalía general del Estado para hacer investigaciones “caiga quien caiga”.

“Yo apoyo a una gobernadora valiente que hace prevalecer la soberanía que es la defensa de todo aquel que quiera socavar al Gobierno Mexicano y, no solo estamos hablando de otros países o injerencias extranjeras, sino también dentro del país a organizaciones criminales que son como las del narcotráfico. La gobernadora ha sido extremadamente valiente”.

Recordó el alcalde que los millones de dosis que no llegaron a manos de jóvenes y de familias en todo México, así que, desde su postura, él respalda a Campos Galván.

Por otra parte, habló el munícipe de la marcha que se prevé el próximo sábado por parte de simpatizantes de Morena. Refirió que es una “cortina de humo”, en respuesta a la demanda que está interponiendo el Partido Acción Nacional para que el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y que sea extraditado a los Estados Unidos”.

Indicó que todavía no hay ningún juicio y el secretario de Seguridad Federal -Omar García Harfuch- ya salió a decir que no existe ningún elemento o prueba para vincularlo como si él fuera el gran juez. En cuanto a Chihuahua, morenistas afirmar categóricamente que la gobernadora Maru Campos violó la Constitución, como si fueran juez y parte.