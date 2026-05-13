Fuego consume vivienda de solitario abuelito en ejido Labor de Terrazas

Esta tarde se registró un incendio en un domicilio casa en ejido Labor de Terrazas. Se trató de una casa en construcción sólida, con techo de lámina, misma que se consumió en su totalidad.

Al lugar arribaron agentes de la policía municipal y bomberos los cuales fueron los encargados de sofocar. De acuerdo con datos de vecinos del lugar, en la vivienda habita un adulto mayor, por lo que se desconoció si quedó al interior de la casa.

Cabe puntualizar que, para poder llegar a este domicilio, es ingresar por la avenida Silvestre Terrazas y calle 136 o acceso a Laboral de Terrazas.