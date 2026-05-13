Brecha salarial; mujeres ganan menos, pero más que en 2018

La Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICPS) dio a conocer el comportamiento de la brecha salarial de hombres y mujeres, hay una diferencia baja al cierre del mes de abril.

En abril de 2026, el salario promedio mensual en la ciudad de Chihuahua fue de $21,449 pesos para los hombres y de $18,255 pesos para las mujeres, lo que evidencia una diferencia de poco más de $3 mil pesos.

Asimismo, el sector con mayor brecha salarial en la ciudad de Chihuahua fue el de transformación, donde los hombres registraron un ingreso 25.8% mayor que el de las mujeres. En contraste, en el sector de construcción, las mujeres percibieron un ingreso 11.6% mayor que los hombres.

De 2018 a 2025, el salario mensual promedio de las mujeres en la ciudad de Chihuahua pasó de $9,089 a $17,214 pesos.