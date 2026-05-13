Avanza Chihuahua en política archivística con instalación del Consejo Estatal de Archivos

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del Archivo General del Estado de Chihuahua (AGECH), formalizó la instalación del Consejo Estatal de Archivos, órgano encargado de coordinar las políticas públicas en materia archivística, conservación documental y fortalecimiento del patrimonio histórico de la entidad.

El Consejo Estatal de Archivos está integrado por representantes de dependencias estatales, organismos autónomos y municipios de distintas regiones del estado, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional en materia de organización, conservación y protección documental.

Asimismo, se informó que el Consejo contará con diez integrantes con derecho a voto, encabezados por la presidenta y directora del AGECH, Cinthia Paola Reynoso Carmona. Los organismos autónomos participarán con derecho a voz en las sesiones y trabajos del órgano colegiado.

En representación de las regiones municipales participan autoridades de nueve zonas del estado, con el objetivo de garantizar la representación territorial y fortalecer las políticas archivísticas en los municipios.

Durante la jornada se desarrolló el orden del día correspondiente a la sesión de instalación, que incluyó el registro de asistencia y verificación de quórum, así como la bienvenida y presentación de las y los integrantes del mismo.

En representación de la gobernadora Maru Campos acudió Edgar Rivera Acosta, quien encabezó la toma de protesta y realizó la declaratoria oficial de instalación del Consejo.

Como parte de la sesión, se llevó a cabo la designación de la Secretaría Técnica del Consejo y se presentó para análisis y eventual aprobación el calendario de sesiones ordinarias. Se determinó que la próxima sesión se realizará el 21 de octubre.

Entre los puntos centrales destacó la presentación del anteproyecto de Convocatoria Pública para la conformación del Comité Técnico del AGECH, órgano colegiado interdisciplinario e interinstitucional que brindará asesoría en materias históricas, jurídicas, tecnológicas y archivísticas.

Asimismo, se presentó el anteproyecto de Convocatoria Pública para seleccionar a la persona representante de los archivos privados que formará parte del Consejo Estatal de Archivos, con el propósito de incorporar la participación de propietarios y poseedores de acervos documentales de interés histórico, social y cultural.

Además, fueron presentados los lineamientos que regularán la organización y funcionamiento del Consejo Estatal de Archivos, mismos que serán analizados y sometidos a consideración de las y los integrantes del órgano colegiado.

El Consejo Estatal de Archivos sesionará nuevamente el próximo 21 de octubre para dar seguimiento a los trabajos iniciados con su instalación.