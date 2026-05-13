Invita Hugo González a las juventudes de Chihuahua a postularse al Premio Municipal “Agustín Melgar” 2026

El regidor de morena Hugo Eduardo González Muñiz, como presidente de la Comisión Especial del Premio “Agustín Melgar” 2026, emitió la convocatoria para el Premio Municipal a la Juventud “Agustín Melgar” 2026, con el objetivo de reconocer trayectorias y acciones que impulsen el desarrollo de la juventud en la capital.

La invitación está dirigida a jóvenes de entre 12 y 29 años, originarios del municipio o avecindados en él, cuya conducta, dedicación al estudio o al trabajo genere entusiasmo y sea ejemplo de superación y progreso comunitario.

Las candidaturas se registrarán en dos categorías por edad: de 12 a 17 años y de 18 a 29 años. De acuerdo con las bases, quedan excluidas las personas servidoras públicas del Municipio de Chihuahua, así como quienes tengan parentesco hasta segundo grado por consanguinidad con ellas.

El premio contempla seis disciplinas: actividades académicas y educativas; actividades productivas; actividades artísticas; méritos cívicos; labor social; y actividades en materia de ecología. En todos los casos, las obras, actos o proyectos presentados deberán corresponder a actividades realizadas durante los últimos cinco años, especificando su duración y aportando evidencias actuales que respalden la trayectoria.

Las propuestas podrán entregarse en formato físico (en sobre manila), digital (en memoria USB) o por vía electrónica al correo premio.agustinmelgar.2026@gmail.com, integrando toda la información en un solo archivo PDF. Entre los requisitos se solicita carta de propuesta o autopropuesta, currículum vitae con fotografía infantil a color, acta de nacimiento o naturalización, materiales probatorios, comprobante de domicilio en el municipio y el formato de registro correspondiente, además de semblanza de aportaciones para quienes participen en la categoría de 18 a 29 años. La recepción física se realizará en la oficina del regidor Hugo Eduardo González Muñiz, presidente de la Comisión Especial de Premiación, en el edificio Eloy S. Vallina (calle Victoria No. 14, cuarto piso, colonia Centro).

La convocatoria permanece abierta desde su publicación y cierra el viernes 26 de junio a las 14:00 horas. Las y los ganadores por disciplina y por categoría podrán recibir un diploma, una estatuilla de Agustín Melgar y un estímulo económico de 35 mil 193 pesos. Los resultados se difundirán en medios locales y plataformas oficiales del Municipio, y la ceremonia de entrega está prevista, previo acuerdo del Ayuntamiento para las 11:00 horas del viernes 21 de agosto, en sesión solemne en la Presidencia Municipal. El Ayuntamiento invitó a juventudes, organizaciones e instituciones a postular a quienes con su talento y compromiso construyen una mejor Chihuahua.