Vinculan a proceso a sujeto detenido con droga en Aldama

Además de mariguana, se le aseguró una réplica de arma de fuego larga

La Unidad de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Aldama, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Miguel Ángel M. H., por delitos contra la salud.

El imputado fue detenido el pasado lunes 2 de marzo, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la ciudad de Aldama, quienes le aseguraron un kilo 170 gramos de mariguana, así como también una réplica de arma de fuego larga.

En una misma audiencia, se declaró legal la detención de Miguel Ángel M. H., el Ministerio Público formuló imputación en su contra, y el Juez de Control conocedor de la causa penal 564/2026 resolvió su situación jurídica.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)