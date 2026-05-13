Yo respeto a la presidenta y ella tiene razón: Maru sobre descarte a presencia de la CIA en el país

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó su respeto por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y coincidió en la declaración que se realizó este martes respecto a la que la CIA no tiene participación en operativos realizados en territorio mexicano.

Asimismo, Campos Galván reiteró la importancia de que las investigaciones que lleva a cabo la Unidad Especial sigan su curso, respecto a los hechos ocurridos en El Pinal, municipio de Morelos, en donde se desmanteló un narcolaboratorio y se registró la muerte de dos agentes ministeriales y de 2 extranjeros.

En un comunicado previo, la gobernadora señaló que no tuvo conocimiento de la presencia de extranjeros acompañando al convoy que se dirigió a El Pinal y que instruyó a la Fiscalía General del Estado a investigar los hechos hasta las últimas consecuencias: “caiga quien caiga”.

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