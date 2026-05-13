Mayoría del país secuestrado por el crimen y piden soberanía: Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que Morena no puede pedir soberanía cuando tiene el país incendiado, con situaciones como las que se viven en Sinaloa, Guerrero y Michoacán.

Luego de que la dirigente nacional de Morena visitó Chihuahua para anunciar una marcha en contra de la gobernadora Maru Campos, De la Peña cuestionó al partido por no interesarse en la violencia que aqueja a otras partes del país.

Asimismo, refrendó el discurso de la gobernadora Maru Campos en el sentido de que Chihuahua sí combate al crimen organizado.

“Yo creo que no pueden venir a aventarnos el cuento de la soberanía -que se supone es lo que pretenden manifestar en su marcha- no pueden venir a aventarnos a los chihuahuenses el tema de la soberanía cuando hay zonas de este país que no pueden sembrar, que no pueden ejercer el comercio, que no pueden transitar libremente porque las organizaciones del crimen organizado tienen secuestradas grandes partes del territorio nacional”.