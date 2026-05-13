En peligro salones de eventos; van 2 bajas en 6 meses

El presidente de la Cámara Nacional Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que la sección de salón es de eventos se encuentra en grave peligro, debido a que se ha dado el cierre de dos salones.

En este sentido el líder del comercio formal comentó que los 2 salones de eventos que cerrado fue en los últimos 6 meses, por lo cual es una alarma, por ello hoy se dará una reunión con el sector, esto se debe principalmente a la falta de clientes y la situación económica que existe.

“La situación que ha estado difícil en especial para los salones de eventos, hoy tendremos una reunión para dar una atención”, comentó.

Cabe destacar que en la sección de salones de eventos hay cerca de 60 salones por lo cual hay un alto riesgo de más cierres.