Busca UACH recursos para Hospital, apertura de Veterinaria y ensamblar avión

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alfonso Rivera Campos indicó que, con miras al cierre de su gestión, se encuentran en la búsqueda de inversión para 3 grandes proyectos: el Hospital Universitario, aperturar la carrera de Veterinaria y ensamblar un avión que despegue desde la Universidad.

En este sentido, en días pasados se reunió con el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila para hacerle un planteamiento de destinar una inversión a la UACH tanto de financiamiento estatal como federal, así como de recursos propios.

Rivera Campos expresó que se plantearon diversas opciones de financiamiento en espera de que se pueda concretar alguna de ellas.

En el caso de la carrera de Veterinaria, la inversión varía entre los 70 y 100 millones de pesos para aspectos como la instalación de un laboratorio en la Facultad de Zootecnia que será necesario al momento de que las y los estudiantes cursen el tercer semestre.

Respecto al ensamble del avión, se estima una inversión de 20 millones de pesos a efecto de que las y los estudiantes puedan participar en detalles mínimos como la elaboración de los tornillos, hasta el armado final.

Agregó que el proyecto del Hospital Universitario ha estado en planes desde el inicio de su gestión y se mantiene la esperanza que se lleve a cabo.