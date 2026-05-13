Maru dice que está cumpliéndole a los chihuahuenses, pero las cifras de homicidios dicen otra cosa: Coordinador del GPMorena

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, criticó que la gobernadora Maru Campos haya dicho que le está cumpliendo a los chihuahuenses en materia de seguridad, pues aseguró que las cifras de homicidios “dicen otra cosa”.

Así lo señaló en respuesta al mensaje que anoche ofreció la Gobernadora, quien afirmó que “no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal como lo ha hecho mi Gobierno, que ser un Gobierno como los de ellos: con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”, en referencia a la dirigencia nacional morenista, la cual alista una marcha en contra de la mandataria estatal por “violentar la soberanía”.

“Que tengas una autoridad local, comandada por la gobernadora, que se cierre. Dice que está cumpliéndole a los chihuahuenses, los números dicen otra cosa, números que salen de las instituciones del estado. El problema es que el esquema de seguridad del estado ha fracasado”, argumentó Estrada Sotelo.

Asimismo, el coordinador de la bancada morenista lamentó que cuatro integrantes clave del Gabinete de la Gobernadora, como lo son el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya; el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña; el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera y el ya exfiscal General César Jáuregui, andaban más concentrados en estar “encampañados”.