Presión de la DEA va a desnudar la podredumbre en la que está Morena y sus narcopolíticos: Alfredo Chávez

Luego de que ayer la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) advirtiera que el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador sinaloense que tuvo que pedir licencia tras ser acusado por autoridades estadounidenses de tener vínculos con el narcotráfico, “es sólo el comienzo” y que se vienen más señalamientos contra políticos mexicanos, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, aseguró que esa presión de la DEA “va a desnudar la podredumbre” que existe en Morena.

“Hoy vivimos algo sin precedentes en este país. Una autoridad norteamericana que es nuestro primer socio comercial en plena negociación del Tratado Libre de Comercio, está señalando estos temas. Yo creo que Morena está lleno de narcopolíticos y creo que esto es producto del obradorato. Fueron seis años de total impunidad, fueron seis años de los abrazos a los delincuentes y donde ellos escogieron candidatos como Rocha Moya. Quien escogió esos candidatos fue López Obrador y fueron los dirigentes de Morena en ese momento. Hoy tienen que asumir las consecuencias políticas, jurídicas e históricas”, explicó Chávez Madrid.

El coordinador panista cuestionó “¿cuál es la diferencia entre el gobierno de Morena y los gobiernos de Acción Nacional? Que nosotros estamos bajo el Estado de Derecho. Nosotros sí queremos borrar del mapa a los narcogobiernos. Entonces, pues esto que dice la DEA, es lamentable que vengan a hacer un trabajo que deberíamos estar haciendo en la justicia mexicana. Es lamentable porque las Fiscalías de los estados, la Fiscalía General de la República tendría que estar haciendo ese trabajo. Y bueno, pues si vienen más acusaciones contra políticos, que vengan, porque no podemos esconder ya esto”.

“Cuando Morena habla de soberanía, hablan de una hipocresía total. Vamos a ver qué pasa con este anuncio de la DEA. Yo sigo creyendo en la cooperación internacional. Creo que el problema del crimen organizado es un problema binacional e internacional y tenemos que cooperar entre todas las agencias. ¿A qué le teme Morena con la cooperación con agencias norteamericanas? ¿A qué le tiene tanto miedo? Yo les doy una respuesta que sospecho, que está lleno ese partido de narcopolíticos, de narcogobernadores y que hoy, en aras de la presión que está haciendo Estados Unidos, los van a desnudar en la podredumbre en la que están”, enfatizó Alfredo Chávez.