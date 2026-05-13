Aprueban crédito de 150 MDP para primera etapa de la Poniente 5

Como parte de la estrategia en materia de infraestructura para mejorar la movilidad en la ciudad, regidores aprobaron por mayoría la solicitud de un crédito simple por 150 millones de pesos para Inversión Pública Productiva, que será destinado a la construcción de la primera etapa del Bulevar Luis H. Álvarez, ubicado en el poniente de la ciudad.



Cabe recordar que durante la vigésima octava Sesión de Comisión que preside el Regidor Luis Abraham Villegas Escandón, el Director de Obras Públicas, informó que esta obra busca dar una solución vial a esta zona, contemplando en su primera etapa un tramo de 3.7 kilómetros entre las avenidas Viñedo Encinillas y De la Cantera.



La vialidad estará conformada por cuatro carriles de concreto – dos en cada sentido -, lo que permitirá mejorar la circulación vehicular y fortalecer la conectividad en una de las zonas con mayor crecimiento de la ciudad.



En tanto, la tesorera Municipal, destacó que este proyecto será financiado de manera conjunta entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, con una aportación del 50 por ciento por cada una de las partes, sumando esfuerzos para hacer posible esta obra de alto impacto.



En materia financiera, explicó que el crédito contempla un esquema responsable, garantizando disciplina y sostenibilidad en las finanzas públicas.



El dictamen hoy aprobado en el Pleno del Cabildo será turnado al Congreso del Estado para continuar con el procedimiento correspondiente. A través de la comisión de Hacienda y Planeación y del Ayuntamiento se continúa con la visión del mandatario capitalino Marco Bonilla de planeación y desarrollo ordenado para la ciudad de Chihuahua.