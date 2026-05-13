Cabildo hace historia, mujeres quienes coordinan bancadas partidistas: Marco Bonilla

En sesión ordinaria de Cabildo se determinó que Nina García, regidora del PRD, fuera ahora la coordinadora de la bancada, misma que integra también Omar Márquez.

Tras aprobarse el escrito emitido por el regidor Márquez Estrada, el alcalde Marco Bonilla hizo uso de la voz para celebrar que nuevamente el Ayuntamiento de Chihuahua hace historia destacando el poder de la mujer.



Y es que el Ayuntamiento queda representado por el alcalde Bonilla, Roberto Fuentes, secretario, Olivia Franco, síndica; Isela Martínez, coordinadora de los regidores del PAN; Ana Lilia Orozco Ortiz, de los regidores del PRI; Bernardina García Murillo del PRD y Elena Rojo del grupo edilicio de Morena.



Además de que al partido Verde y de Movimiento Ciudadano también está representado por dos mujeres.