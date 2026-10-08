Vinculan a proceso a imputado por violación y robo

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Edwin Eduardo A.S. por los delitos de violación y robo, cometidos el 26 de enero del 2024, en un domicilio de la colonia 11 de febrero, en la ciudad de Chihuahua,

De acuerdo con la investigación ministerial, aproximadamente a las 07:50 horas del citado día el imputado agredió sexualmente a la víctima y le robó dinero y un teléfono celular.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, acreditaron con datos de prueba y argumentos incriminatorios la probable responsabilidad del imputado, en los hechos delictivos ocurridos en el año 2024.

La Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedora de la causa penal, consideró lo expuesto por la representación social para vincular a proceso al imputado, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)