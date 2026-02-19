Vinculan a proceso a imputado por violación agravada, trata de personas y trabajo forzado

• Enfrentará su situación jurídica con la medida cautelar de prisión preventiva

• Se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Héctor David H. S., por los delitos de violación agravada, trata de personas y trabajo forzado, cometidos en perjuicio de dos víctimas masculinas, en el rancho Las Luces, del Ejido Chuviscar, municipio de Chihuahua.

En la continuación de la audiencia inicial, desarrollada ayer miércoles, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y contra la Familia, expuso datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado.

Héctor David H. S., es señalado como responsable de reclutar a sus víctimas, para ofrecerles trabajo como vendedores de donas en los cruceros de las calles, además de explotarlos sexualmente.

De igual manera, en la investigación de la causa penal 286/2026, se describió que el imputado obligaba a sus víctimas, a sostener relaciones sexuales con él y entre ellos, o de lo contrario eran castigados con golpes hasta dejarlos inconscientes.

El imputado fue detenido con orden de aprehensión, el jueves 12 de febrero del año en curso, durante un cateo realizado a su vivienda, en donde además fueron aseguradas 15 personas del sexo masculino, de entre 18 y 30 años, las cuales dijeron haber sido reclutadas para trabajar de manera similar a las víctimas.

Con base en lo expuesto por la representación social, el Juez de Control resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

El trabajo realizado por el Ministerio Público busca castigar al agresor y otorgar justica y tranquilidad a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).