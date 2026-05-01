“Es la cosa más linda del mundo”: agricultor brasileño graba a un jaguar que lo seguía sin representar una amenaza

Un agricultor brasileño calificó de “escena inolvidable” el momento cuando fue ‘escoltado’ por un jaguar mientras recorría en su vehículo un trayecto de una hacienda en Campo Novo de Parecis, en el estado de Mato Grosso.

El hombre grabó al ejemplar del felino más grande de América mientras corría a unos 3 metros de distancia sin mostrarse como una amenaza. “Es la cosa más linda del mundo”, dijo en su registro.

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