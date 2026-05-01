“Es la cosa más linda del mundo”: agricultor brasileño graba a un jaguar que lo seguía sin representar una amenaza

Un agricultor brasileño calificó de “escena inolvidable” el momento cuando fue ‘escoltado’ por un jaguar mientras recorría en su vehículo un trayecto de una hacienda en Campo Novo de Parecis, en el estado de Mato Grosso.

🐆1ª vez acompanhado – A volta de carro que o gerente de fazenda Valdecir Baggio costuma fazer todos os dias foi marcada por uma “escolta” de uma onça-pintada, nessa terça-feira (28), em Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá. Vídeos registrados pelo próprio fazendeiro mostram… pic.twitter.com/jcGV2PC6FX — g1 (@g1) April 29, 2026

El hombre grabó al ejemplar del felino más grande de América mientras corría a unos 3 metros de distancia sin mostrarse como una amenaza. “Es la cosa más linda del mundo”, dijo en su registro.