New York Mets terminan abril con récord de 10-21, el peor de la MLB

Lo que se presentaba como una excelente oportunidad para recuperarse de un pésimo inicio de temporada, la serie de nueve juegos en casa de los New York Mets contra tres equipos con récord negativo sólo prolongó la pesadilla para el segundo roster más caro de las Grandes Ligas.

Los Mets cayeron ante los Washington Nationals por 5-4, el jueves en el Citi Field, perdiendo así la serie de tres juegos y terminando la serie en casa con un récord de 3-6. Han perdido 17 de sus últimos 20 juegos y comenzarán mayo con el peor récord del beisbol: 10-21.

“Obviamente, no es suficiente”, dijo el manager Carlos Mendoza. “No es ningún secreto. Esto no nos va a servir. Tenemos que empezar a ganar series. Punto.”

Nueva York estaba a seis outs de ganar la serie el jueves cuando el relevista Luke Weaver subió al montículo en la octava entrada con la tarea de proteger una ventaja de una carrera. Por el contrario, lanzó un cambio de velocidad que CJ Abrams conectó para un jonrón de dos carreras. Ese swing resultó decisivo después de que Ronny Mauricio se ponchara, poniendo fin al juego con un corredor en segunda base, lo que provocó abucheos del reducido público presente para el juego de la tarde.

“La libertad con la que jugamos día a día se está viendo limitada”, dijo Weaver.

Los Mets encontraron algo de aire fresco en la tercera entrada cuando, después de que el abridor Freddy Peralta se metiera en un aprieto de 3-0 con un error de lanzamiento, MJ Melendez, bateando tercero en el lineup detrás de Juan Soto, conectó un jonrón de tres carreras que empató el juego. Tres entradas más tarde, Meléndez realizó un toque de sacrificio para que Soto avanzara a tercera base. Soto anotó con un doble de Vientos para darle la ventaja a Nueva York.

La actuación de Meléndez continuó su racha imparable. Meléndez ha sido el segundo mejor bateador de los Mets desde su ascenso a las Grandes Ligas el 15 de abril, con un OPS de 1.061 en 33 apariciones al plato. Sin embargo, Mendoza optó por sustituir a Meléndez, zurdo, por Austin Slater, bateador diestro, en la octava entrada, con Soto nuevamente en segunda base, sin outs y el lanzador zurdo Richard Lovelady en el montículo.

Fue la segunda aparición de Slater desde que firmó con los Mets el domingo. Bateó un rodado antes de que Vientos conectara un elevado y Tyrone Taylor un fly, dejando a Soto en segunda base.

“Obviamente, Slater está aquí para batear contra zurdos”, dijo Mendoza. “Sabiendo que también hemos visto a Lovelady contra diestros, simplemente, queríamos arriesgarnos con un diestro en su contra e intentar hacerle daño”.

El único daño infligido fue al récord de los Mets. Terminaron abril siendo barridos por los Colorado Rockies y perdiendo dos de tres juegos contra los Nactionals. Comenzarán mayo en Anaheim con una serie de tres juegos contra Los Angels Angels, que atraviesan una racha desastrosa y han perdido seis juegos seguidos, conscientes de que la situación se está volviendo insostenible.

“Es difícil para todos”, dijo Mendoza. “Estamos juntos en esto. No es fácil. Pero tenemos que seguir adelante. No hay otra opción. Tenemos una responsabilidad y tenemos que darle la vuelta a la situación”.