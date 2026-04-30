Participa alcalde Marco Bonilla y presidenta del DIF Municipal en boteo de la Cruz Roja

Estuvieron acompañados del delegado estatal Oscar Corral

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 30 de abril de 2026.- El alcalde Marco Bonilla, la presidenta del DIF Municipal Karina Olivas y el delegado de la Cruz Roja, participaron en el boteo anual de la Cruz Roja, realizado esta tarde en el crucero de la avenida de La Cantera y Tomás Valles.

Junto con el personal del DIF Municipal, las Damas Voluntarias de la Cruz Roja y sus paramedicos, estuvieron recibiendo en los sepos los donativos de los conductores que a esa hora circulaban por el crucero.

A quienes donaron, le colocaron en su parabrisas la calca distintiva que resalta su donación.