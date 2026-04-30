Detuvo Policía Municipal a hombre con arma de fuego y aparente droga en la colonia Desarrollo Urbano

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 30 de abril de 2026.– Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos al distrito Morelos, realizaron la detención de un hombre por su probable participación en delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, en la colonia Desarrollo Urbano.

Tras un recorrido por la zona , los policías localizaron un vehículo de la marca Cadillac, en cuyo interior se encontraba un hombre. Durante la intervención, los agentes percibieron un olor característico a marihuana y, al realizar una inspección visual desde el exterior, detectaron un arma de fuego, así como varios envoltorios con sustancias con características de las drogas conocidas como cristal y cocaína. Por tal motivo, se le indicó al conductor descender del vehículo, identificándose como Cristian Saúl R. S., de 32 años de edad.

En la revisión del vehículo, los policías aseguraron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, con cargador abastecido, así como diversos envoltorios de presuntas drogas, además de radios portátiles y otros objetos.

El detenido fue trasladado a la Comandancia Sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.