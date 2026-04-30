Todo un día de actividades tuvo la niña Fiscal General Azucena Abigail

Con motivo de la Celebración del Día de la Niñez, Azucena Abigail Torres Leyna, de 12 años de edad, caminó una hora desde Kirare, su pueblo natal, hasta la cabecera municipal de Batopilas, desde donde se trasladó a la ciudad de Chihuahua, para asumir como Fiscal General del Estado.

Desde muy temprana hora, este jueves 30 de abril, la niña Fiscal, orgullosamente de la etnia tarahumara, fue recibida por el encargado del Despacho de la FGE, Francisco Sáenz Soto, por quien estuvo acompañada en el evento protocolario encabezado por la Gobernadora, Maru Campos Galván, en el Palacio de Gobierno, en donde se tomaron la foto oficial.

Recibió regalos y se tomó la foto con el Encargado de Despacho y algunos de sus colaboradores e inicio con múltiples actividades propias de su encargo en la Fiscalía General del Estado.

Azucena Abigail Torres Leyna efectuó un recorrido por las diferentes Fiscalías Especializadas y Direcciones de la FGE; conoció las actividades de procuración e investigación de los delitos, así como los servicios que se brindan a la ciudadanía por parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).

Estuvo en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación, en donde hizo pase de lista a los elementos y presenció un simulacro en tiempo real a cargo del Grupo de Inteligencia, para la detención de dos sujetos por el delito de robo de vehículo, que fueron ubicados por medio de un dron.

Posteriormente, acudió a la Dirección de Servicios Periciales, en donde le mostraron la aportación de las ciencias forenses en las áreas de balística, dactiloscopia, criminalística de campo, entre otras, que se emplean para el esclarecimiento de los delitos.

En esta gran experiencia que tuvo la niña Fiscal, fue atendida amablemente por Agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Peritos, y demás personal de la Dependencia, además de recibir obsequios y tuvo momentos muy divertidos.

Azucena Abigail, fue seleccionada en la convocatoria de la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el cargo de Fiscal General, por su alto desempeño en el aprendizaje escolar, sus habilidades deportivas y su participación en eventos cívicos, como el concurso de escoltas.