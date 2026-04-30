Celebran ‘Día de la Niñez’ en Fiscalía de Distrito Noroeste

En el marco de la celebración del Día de la Niñez, este 30 de abril se llevó a cabo una actividad especial en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en donde los invitados especiales fueron niños y niñas.

Durante la jornada, se nombró como niña Fiscal, a la menor Gema Arzabala de la Cruz, así como Primer Comandante al niño Carlos Castillo Goytia, quienes encabezaron las diversas actividades.

Entre sus responsabilidades, realizaron el pase de lista del personal operativo, además de efectuar un recorrido guiado por las instalaciones, con el objetivo de conocer el funcionamiento de las actividades cotidianas que se desarrollan dentro de la institución.

Con estas acciones, se busca fomentar en la niñez el conocimiento sobre las instituciones de procuración de justicia, así como promover valores cívicos y el respeto a la legalidad.

La actividad permitió una convivencia entre el personal y los menores, fortaleciendo la confianza y el acercamiento de la ciudadanía con las autoridades.

Al concluir el evento, los niños servidores públicos, recibieron un obsequio el reconocimiento por este día especial.