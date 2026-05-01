Jefe de la ONU advierte que el bloqueo de Ormuz “estrangula la economía global”

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseveró que el bloqueo del estrecho de Ormuz “estrangula la economía global” y llamó a EE.UU. e Irán a continuar el diálogo para alejar el mundo del “abismo”.

“Las consecuencias de la crisis en Oriente Medio se agravan drásticamente con cada hora que pasa. La restricción de los derechos y libertades de navegación en la zona del estrecho de Ormuz perturba los mercados de energía, transporte, manufactura y alimentos, y estrangula la economía global”, escribió en su cuenta de X. Guterres afirmó que “ahora es el momento del diálogo, de encontrar soluciones que nos alejen del abismo y de adoptar medidas que abran un camino hacia la paz”.