Vinculan a proceso a imputado por posesión de vehículo robado con violencia

Fue detenido en posesión de un automóvil robado en la carretera Chihuahua-Ojinaga

Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jesús Joel G.V., alias “El Lágrimas”, persona de 33 años de edad, que fue detenida por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo, ilícito cometido en la carretera Chihuahua – Ojinaga.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículos, acreditó la probable responsabilidad del imputado.

La carpeta de investigación establece que el 22 de abril del año en curso, la víctima reportó que fue interceptada por dos masculinos encapuchados que portaban armas de fuego y que la despojaron de su automóvil de la marca Toyota, línea Yaris, modelo 2007, de color azul.

Tras reportar el hecho delictivo, agentes ministeriales en coordinación con elementos de la Policía Municipal, ubicaron el vehículo en el kilómetro 10 de la carretera Chihuahua a Aldama, era tripulado por Joel G.V.

Este lunes 4 de mayo, con base en los datos de prueba expuestos por la representación social, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1215/2026, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para lo cual, el Órgano jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que el imputado, quien dijo pertenecer a un grupo criminal que opera en la zona de Aldama, cuenta con varias sentencias e ingresos al Centro de Reinserción Social (Cereso), y carpetas de investigación en su contra.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia, de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra la captura de personas involucradas, además, se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales). COMUNICADO DE PRENSA

FGE/FDZC/513

Chihuahua, Chih., a 04 de mayo de 2026

Vinculan a proceso a imputado por posesión de vehículo robado con violencia

Fue detenido en posesión de un automóvil robado en la carretera Chihuahua-Ojinaga

Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jesús Joel G.V., alias “El Lágrimas”, persona de 33 años de edad, que fue detenida por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo, ilícito cometido en la carretera Chihuahua – Ojinaga.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículos, acreditó la probable responsabilidad del imputado.

La carpeta de investigación establece que el 22 de abril del año en curso, la víctima reportó que fue interceptada por dos masculinos encapuchados que portaban armas de fuego y que la despojaron de su automóvil de la marca Toyota, línea Yaris, modelo 2007, de color azul.

Tras reportar el hecho delictivo, agentes ministeriales en coordinación con elementos de la Policía Municipal, ubicaron el vehículo en el kilómetro 10 de la carretera Chihuahua a Aldama, era tripulado por Joel G.V.

Este lunes 4 de mayo, con base en los datos de prueba expuestos por la representación social, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1215/2026, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para lo cual, el Órgano jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que el imputado, quien dijo pertenecer a un grupo criminal que opera en la zona de Aldama, cuenta con varias sentencias e ingresos al Centro de Reinserción Social (Cereso), y carpetas de investigación en su contra.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia, de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra la captura de personas involucradas, además, se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).