Falleció Eduardo Lamazón, referente del boxeo y ex secretario del CMB

Ciudad de México. Eduardo Lamazón, ex secretario general del Consejo Mundial de Boxeo y analista de esta disciplina en una televisora mexicana, falleció este lunes a los 69 años. Hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte.

“Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió las puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre. Esto no es un final, sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros”, se lee en un comunicado publicado hoy en su red social Instagram.

Julio César Chávez, entre otros referentes del pugilismo mexicano, mostraron sus condolencias a través de redes sociales.

“Mi querido amigo, te voy a extrañar mucho. Fue un honor compartir contigo en esta vida, te quiero. Que Dios te reciba, hasta pronto”, escribió la leyenda del boxeo mexicano.

Lama Lamita, como se le conoció en sus transmisiones de televisión cuando anunciaba las tarjetas de puntuación en cada pelea, estuvo en el cargo como secretario general del CMB por más de 20 años durante la etapa de José Sulaimán.

Lamazón nació en Argentina en 1956 y desde muy joven incursionó en las transmisiones de boxeo en radio durante la época dorada del legendario Carlos Monzón.