Trump advierte colapso petrolero en Irán y aplaza posible fin del conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán enfrenta una crisis en su capacidad de almacenamiento de petróleo, al tiempo que volvió a aplazar un posible fin del conflicto en la región, durante una entrevista con Salem News.

“Se han quedado sin áreas para almacenar [petróleo] y dijeron que en dos semanas… van a tener una explosión natural de su petróleo que hará imposible que realmente se recuperen”, afirmó el mandatario en declaraciones al programa.

En ese contexto, Trump también señaló que los plazos para una eventual resolución del conflicto se han extendido nuevamente. “Hemos eliminado gran parte de lo que tendríamos que hacer, probablemente otras dos semanas. Dos semanas, tal vez tres semanas”.