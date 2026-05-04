México condena intercepción en aguas internacionales de segunda Global Sumud Flotilla

Ciudad de México. El gobierno mexicano expresó su “profunda y enérgica objeción” por la intercepción en aguas internacionales de la segunda Global Sumud Flotilla, que tenía como destino Gaza, por parte de Israel.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que ese acto “constituye una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y que no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia”.

En una de las embarcaciones secuestradas el miércoles pasado por el régimen de Benjamin Netanyahu, en aguas internacionales, cerca de Grecia, viajaba la activista y fotógrafa mexicana, Abril Rojas.

Al dar cuenta que la connacional fue repatriada el fin de semana a México, la cancillería acentuó que mediante los canales diplomáticos correspondientes se ha transmitido a Israel, “con la mayor firmeza, que se respeten los derechos de las personas tripulantes, que se garantice su bienestar físico y mental, y el derecho de libre tránsito”.

La dependencia a cargo del canciller, Roberto Velasco, comunicó esta tarde que el fin de semana la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva, recibió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la connacional que viajaba en una de las embarcaciones interceptadas por autoridades israelís en alta mar en contravención al principio jurídico de la libertad de navegación.

Detalló que el embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno, asistió a la paisana en ese país y, en coordinación con el cónsul mexicano en Estambul, Alberto Fierro Garza, fue repatriada a territorio nacional, donde se reunió con sus familiares.

“Agradecemos las gestiones de las autoridades griegas y turcas en apoyo a la repatriación de nuestra connacional. Se le brindará el apoyo y acompañamiento necesarios ante los hechos ocurridos, en pleno respeto y salvaguarda de sus derechos fundamentales”, apuntó la SRE.

Agregó que las representaciones diplomáticas de México en la región continúan en contacto con los otros siete connacionales que no fueron interceptados y participaban en la flotilla. “Hasta ahora se reportan bien”.