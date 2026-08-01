Entrega SDHyBC apoyos a 54 familias afectadas por las lluvias en Jiménez

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), entregó apoyos a 54 familias afectadas por las lluvias en el municipio de Jiménez, como parte de la estrategia de atención a emergencias.

En coordinación con el Gobierno Municipal, se distribuyeron despensas de NutriChihuahua, paquetes de hule negro, cobijas y colchonetas en distintos sectores.

La brigada recorrió domicilios de la colonia Guadalupe Victoria, una de las zonas más afectadas, para entregar los apoyos de manera directa a las familias.

El titular de la SDHyBC, Jesús Carrillo, señaló que para la gobernadora Maru Campos es prioridad que las y los chihuahuenses tengan la certeza de contar con el respaldo estatal, especialmente durante contingencias.

Carrillo destacó que el trabajo conjunto permitió responder con rapidez a las necesidades de la población, y contribuir así a la recuperación de los hogares.