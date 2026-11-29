Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, presunto líder del cártel de Guasave.

Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, vinculó a proceso a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, presunto jefe del cártel de Guasave y aliado de la facción de Los Mayos del cártel de Sinaloa.

Asimismo, quedaron sujetos a proceso Germán Rolando Flores Meza, Serafín, señalado como segundo al mando de esa organización delictiva, y José Luis Ortiz Murillo, presunto operador financiero del cártel de Guasave.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de los tres presuntos integrantes de esa organización criminal, quienes fueron detenidos días atrás en Guasave, Sinaloa, durante un operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Los tres son procesados por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores, así como contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Los imputados fueron presentados ante un juez de control; sin embargo, tras la formulación de la imputación por parte del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica.

En la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez.