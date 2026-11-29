México se clasificó al Mundial Femenil de Brasil 2027 al vencer a la escuadra de Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W

México se clasificó al Mundial Femenil de Brasil 2027 al doblegar por marcador de 4-2 a la escuadra de Haití, dentro de los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, celebrado en el Texas Health Mansfield Stadium de Mansfield, Texas.

En el certamen que también da lugares a los Juegos Olímpicos 2028, marcaron Diana Ordóñez, Jacqueline Ovalle, dos tantos, y Maricarmen Reyes por México; Britany Raphino y Kethna Louis lo hicieron para Haití.

Diana Ordoñez abrió el primero parta el conjunto mexicano apenas al minuto 12.

Brittany Raphino hizo el empate para el conjunto haitiano al 31′, , en un disparo en el que la portera mexicana pudo hacer más por evitar el tanto.

Lizbeth Maga Ovalle se animó a pegarle desde larga distancia para incrustar el balón en el ángulo y hacer el segundo de la tarde para el Tricolor.

Ya en el minuto 45+2, Maricarmen Reyes definió de gran manera para hacer el tercer tanto del conjunto mexicano en el partido.

Kethna Louis acercó con un tremendo golazo a la escuadra haitiana al 59′ y así ponerle más drama al juego.

La ‘Maga Ovalle concretó su doblete al 72’, con un tiro libre que fue desviado para hacer el cuarto tanto de la tarde para México y darle el pase al Mundial Femenil de Brasil 2027.