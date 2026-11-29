El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, que rechazó por 18 votos contra 3 la solicitud de medidas provisionales presentada por Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.

Buenos Aires. En momentos en que Argentina ha entrado en un proceso de recesión técnica, el gobierno del presidente, Javier Milei, recibió un fuerte revés ante la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, que rechazó por 18 votos contra 3 la solicitud de medidas provisionales presentada por Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas alrededor de las Islas Malvinas, ocupadas colonialmente por Reino Unido desde 1833.

Además, este tribunal consideró que los reclamos argentinos requieren determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago, lo que de acuerdo a los jueces es un tema que excede el ámbito de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Algunos medios analizaron este fallo como un golpe para la estrategia diplomática del país, y una victoria clave para la posición ilegal de los británicos en Malvinas.

El TIDM consideró, además, que en los reclamos argentinos no se verificaban los requisitos de jurisdicción prima facie del tribunal arbitral que deberá constituirse para resolver la controversia. Hay una cantidad de temas que quedaron por fuera de los alcances del tribunal, como el Medio Ambiente ya que existe riesgo de perjuicio irreparable.

Por supuesto que esta resolución produce el rechazo de la mayoría de los sectores políticos y populares, que desde siempre reclaman el derecho a la soberanía argentina en el archipiélago de Las Malvinas, pero por otra parte advierten que la política exterior errática de Argentina se debe a su total alineamiento con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el ámbito de la descolonización de Naciones Unidas se mantiene la resolución que demanda una solución diplomática ente ambos países y que específicamente prohíbe operaciones como las que están realizando en estos momentos la empresa israelí Navita Petroleum (65 por ciento) y la británica Rockhopper Exploration (35 por ciento) sin restricciones inmediatas para avanzar con el cronograma de perforaciones previsto para marzo de 2027. Ambas pondrían en acción 23 pozos, calculando una fase de producción de hasta 35 años para extraer más de 310 millones de barriles.

La disputa entre Argentina y Gran Bretaña se aceleró el 21 de septiembre de 2026, cuando Londres extendió todas las licencias de producción hidrocarburífera de las islas por cinco años más.

En realidad Milei presentó esta demanda tratando de ganar apoyo popular ante la caída constante de su imagen y la de su gobierno, después de que el pueblo le reclamara en las calles su apoyo a Gran Bretaña, cuando en un hecho inusitado la selección argentina —durante la pasada disputa de la Copa Mundial de Fútbol— levantara una tela blanca donde se leía “Las Malvinas son argentinas” al ganar el partido contra la selección británica, ante lo cual Milei pidió no mezclar el futbol con la demanda diplomática.

Existe un señalamiento mediático de que Milei y el canciller, Pablo Quirno, contaban con apoyo explícito de Estados Unidos ya que Trump había anunciado públicamente que lo apoyaba, enfrentando a Gran Bretaña, cuando en realidad expresaba su enojo por varios temas como la posición británica en el caso de Irán.

Pero el mandatario estadunidense se volvió atrás: “Trump nunca consideró seriamente la posibilidad de cambiar la posición histórica de Washington respecto a Londres. Fue una amenaza directa al premier (británico) Burnham para obtener un esperable rédito geopolítico”, señala el medio digiltal de derecha Infobae.

Detrás de este nuevo episodio existe una larga historia de los justos reclamos de Argentina sobre el archipiélago que está en su plataforma marítima, sin olvidar la siempre recordada “guerra de Las Malvinas”, (2 de abril-14 de junio de 1982) con Reino Unido.

Por otra parte, a pesar de la evidente dependencia de Milei con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no pudo lograr que hiciera desistir a Navita Petroleum al considerar que no puede intervenir en una empresa privada.

Lo dejaron sólo en el marco de una serie de otros conflictos diplomáticos, como sucede con Brasil tras complicidad del gobierno argentino en la fuga del ex candidato presidencial, Flavio Bolsonaro. En estos días Quirno puso en duda la legalidad de la segunda vuelta electoral brasileña que terminó con el triunfo del presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Brasil decidió que no retornará a Buenos Aires su embajador y los medios aquí recuerdan al mandatario que Brasil preside el banco de los BRICS, principal socio comercial de Argentina, tiene un PIB cinco veces mayor y es la décima economía mundial y con quien comparte una frontera común enorme”, entre otros temas, señaló Página 12.