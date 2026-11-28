Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron el pasado 26 de noviembre, a una mujer presuntamente vinculada al Nuevo Cártel de Juárez, facción “La Línea”, durante un operativo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con lo señalado por la Secretaría de la Defensa, en el inmueble intervenido fueron asegurados 5.39 kilogramos de una sustancia con características de cocaína, 4.8 kilogramos de posible metanfetamina, más de 5 millones de pesos, 3 mil 174 dólares, un vehículo y la propiedad.

De acuerdo con las autoridades, el decomiso de drogas representa una afectación económica estimada en 2.6 millones de pesos y debilita las capacidades operativas de dicha organización criminal.

La persona detenida y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, donde se determinará su situación jurídica y continuarán las investigaciones.