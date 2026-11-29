Agentes se enfrentaron contra manifestantes antigubernamentales en Tirana, Albania, el 28 de noviembre de 2026.

Tirana. La policía albanesa recurrió a gases lacrimógenos y cañones de agua este sábado en Tirana, la capital, después de una nueva manifestación en la que jóvenes enmascarados atacaron edificios gubernamentales e incendiaron al menos una sede ministerial.

El país balcánico lleva meses de protestas, a menudo convertidas en batallas campales entre policía y manifestantes que exigen la dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama.

La manifestación de este sábado, que congregó a miles de personas en el centro de Tirana, desembocó en el lanzamiento de piedras, granadas de humo, fuegos de artificio y cócteles molotov contra edificios gubernamentales.

Periodistas de la Afp vieron el interior del Ministerio de Medio Ambiente en llamas.

También observaron que manifestantes rompieron las ventanas del Ministerio de Transportes y del banco central e intentaron derribar la puerta del Ministerio de Interior.

Horas de choques entre policía y manifestantes dejaron la principal avenida de Tirana cubierta por una densa nube de humo.

Foto Ap

El Ministerio de Salud reportó 35 heridos, entre ellos policías y periodistas.

Proyecto de familia de Trump en reserva natural

La protesta del sábado formó parte de una serie de manifestaciones que comenzaron a finales de mayo, inicialmente desencadenadas por la oposición a un importante desarrollo turístico de lujo en la costa sur de Albania, en una reserva natural, vinculado a una firma de inversión fundada por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ese proyecto avivó la indignación por la supuesta corrupción y, en octubre, las protestas se ampliaron para denunciar también la mala atención sanitaria y la falta de perspectivas para los jóvenes.

Los inconformes pasaron a conocerse como el movimiento Flamingo y posteriormente fueron seguidos por manifestaciones estudiantiles en septiembre, muchas de las cuales se tornaron violentas, en las que los estudiantes exigían mejores condiciones de educación y de vida. Desde entonces, las demandas de los manifestantes se han ampliado para incluir llamados a la renuncia de Rama.

Foto Afp

Los manifestantes corearon “¡Renuncia!” mientras se reunían en Skanderbeg, la principal plaza de Tirana.

“Hemos salido a exigir nuestros derechos. Ya basta. La vida se ha vuelto muy difícil. Exigimos un cambio de todo el sistema”, expresó la estudiante Juna Vasili.

La residente Suzana Gjeta, una jubilada, comentó que se manifestaba en nombre de los jóvenes y de personas como ella “que viven con apenas 120 euros al mes. Esperamos que este sistema se vaya, que Edi Rama se vaya y que esta corrupción termine”, afirmó.

A finales de octubre, el gobierno aprobó una ley que impone multas de hasta 6 mil dólares por actos de violencia, saqueos o por ocultar la identidad durante las protestas.

La nueva legislación también permite a la policía restringir temporalmente las concentraciones cerca de las instituciones públicas y sancionar la incitación a la violencia en línea.

Desde entonces, las protestas han sido menos numerosas.