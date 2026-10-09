Vinculan a proceso a detenidos en flagrancia por extorsión cometida en Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, acreditó la probable responsabilidad de los imputados Alonso G. V. y Manuel G. D., por el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de un hombre y de una mujer, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales, a cargo de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, establecen que el pasado lunes 05 de octubre, los imputados amenazaron, a través de llamadas telefónicas y mensajes a las víctimas, diciéndoles que les causarían daño a ellos o a su familia si no realizaban el pago de 100 mil pesos.

Las víctimas lograron reunir 40 mil pesos y acordaron la entrega de dicho monto, en el baño de un establecimiento comercial ubicado en la colonia Acacias, en donde colocaron el dinero en un cesto de basura.

Ahí mismo, uno de los imputados abordó directamente a la víctima, posteriormente esta se salió del sanitario e ingresó el segundo involucrado, al exterior, la víctima alertó a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes ya tenían en marcha un operativo con el que se logró la detención en flagrancia de Alonso G. V. y Manuel G. D.

Con base en los datos de prueba expuestos por la representación social, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de los imputados, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).