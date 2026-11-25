Antonio Mohamed dejará la dirección técnica de Toluca una vez que el equipo concluya su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y dispute la Copa Intercontinental en Qatar, dentro de un par de semanas. El estratega de los Diablos Rojos explicó los motivos de su decisión en una conferencia de prensa realizada en el Estadio Nemesio Diez.

“Un desgaste normal de dos años de haber competido, además de estar compitiendo en lo más alto. Y cuando entregas todo y das todo, creo que no voy a estar con la energía el año que viene. Y siendo sincero con el club, es la mejor decisión. Estos jugadores merecen entregarse al 100, darle todo, y creemos que nosotros hasta acá entregaremos todo lo que tenemos, todo sin reprocharse nada, ni de parte de ellos ni de parte nuestra. Y decidimos que es el momento adecuado después de dos años de alta intensidad, porque es desgastante, es demandante, y también es apasionante. Y creo que la pasión y la energía tienen que ir de la mano”, expresó Antonio Mohamed.

La etapa de Mohamed en Toluca quedará marcada por haber puesto fin a una sequía de 15 años —30 torneos cortos— sin título de liga. Más allá de romper esa racha, el entrenador sumó el bicampeonato de Liga MX y amplió el palmarés con el Campeón de Campeones, la Leagues Cup, la Campeones Cup y la Concacaf Champions Cup, a lo que se suma la primera participación del club en la Copa Intercontinental.

El técnico señaló que, pese a su salida, desea que el plantel conserve el carácter competitivo que imprimió en la institución: “Entonces para poder seguir en ese tren ganador debes tener la energía al tope. Y nosotros creemos que entregamos todo, que entregamos todo. Necesitamos descansar para después volver a empezar, pero la decisión que se tomó para ir a descansar, nosotros no nos vamos por otro proyecto, no cambiaremos este proyecto por otro ni loco. Tendría que estar muy, muy mal de mi cabeza, ¿no? Acá estoy en el mejor club que puedo estar en México, es que nunca imaginé ser tan feliz en este lugar junto con los jugadores”, afirmó.