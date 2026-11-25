Este miércoles, la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8 sobre el noroeste, norte, noreste y centro de México, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como la corriente en chorro polar y subtropical, en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de muy frío a frío por la mañana, templado por la tarde, ambiente muy frío con heladas en la zona serrana, cielo despejado.

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte y sureste, incluye: Juárez, Ahumada, Sueco, Valle de Zaragoza, Parral, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos y Camargo.

Consulta en la imagen el #Pronóstico de #Temperaturas mínimas para la mañana del miércoles en #México. ¡Abrígate muy bien antes de salir de casa! pic.twitter.com/5WvbcsATY3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 25, 2026

Lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas oeste y centro, incluye: Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Moris, Cusihuiriachi y Cuauhtémoc. Las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 17/2, Juárez 17/2, Janos 18/1, Madera 17/-2, Temósachi 19/-3, Cuauhtémoc 15/0, Ojinaga 19/3, Delicias 19/4, Camargo 18/5, Jiménez 17/6, Parral 17/5, Creel 17/-4, Chínipas 31/12, Guachochi 17/-3, El Vergel 16/-5.