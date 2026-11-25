El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está obstaculizando la implementación del plan de paz del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza, declaró el asesor principal de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum, en una entrevista con la agencia Bloomberg.

“Estas son las cosas que le estamos pidiendo al primer ministro Netanyahu que deje de obstruir”, señaló Gruenbaum. “Si ya no desea continuar con el plan del presidente Trump, entonces debería hacérselo saber directamente al presidente, para que se puedan ahorrar un tiempo y esfuerzos inmensos”.

Mientras el proceso sigue estancado, la población de Gaza —de unos dos millones de personas— continúa en una grave crisis de refugio, saneamiento y seguridad alimentaria tras dos años de campaña militar israelí.

¿En qué consiste el plan de Trump?

Esta iniciativa de 20 puntos, firmada en octubre de 2025 con el objetivo de poner fin a la guerra, contempla las siguientes medidas clave para el futuro de la región:

Desarme y gobernanza: establece que Gaza será una zona desmilitarizada donde Hamás no gobernará. Se ofrece amnistía y salvoconducto para salir de la Franja a los miembros de Hamás que entreguen sus armas. La administración quedará en manos de un comité tecnócrata palestino bajo supervisión internacional liderada por Trump.

Seguridad internacional: contempla la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, apoyada por EE.UU., Egipto y Jordania, con garantías de países regionales de que Gaza no representará una amenaza.

Ayuda y reconstrucción económica: dispone la entrada inmediata de ayuda humanitaria gestionada por organismos neutrales, un plan económico internacional de reconstrucción con una zona económica especial y la garantía de que nadie será obligado a marcharse.

Ruta política: impulsa un diálogo político e interreligioso promovido por EE.UU. para avanzar hacia la coexistencia pacífica, la autodeterminación y la creación de un Estado palestino.

La Junta o Consejo de la Paz es el organismo internacional establecido bajo el liderazgo de Donald Trump para supervisar la transición en la Franja de Gaza. Esta entidad, que cuenta con un mandato de la ONU que expira a finales de 2027, ha sido definida por el propio Trump como el órgano “más importante en términos de poder y de prestigio” encargado de mediar y garantizar la implementación del acuerdo.