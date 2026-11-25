Un bólido iluminó el cielo estrellado de Japón la madrugada del lunes. Una cámara frente al monte Fuji captó su descenso sobre la cima nevada, donde dejó una breve estela antes de apagarse.

El meteoro entró en la atmósfera a 27,6 km/s, en un ángulo de 78°, y brilló durante 1,9 segundos. Este fenómeno es parte de la actividad residual de las táuridas del norte —lluvia de meteoros originada por el asteroide 2004 TG10 y el cometa 2P/Encke—, activa hasta inicios de diciembre.