Un bólido iluminó el cielo estrellado de Japón la madrugada del lunes. Una cámara frente al monte Fuji captó su descenso sobre la cima nevada, donde dejó una breve estela antes de apagarse.
2026年11月23日0時5分32秒に出現した火球を、富士から北に向けたカメラで捉えました。富士と平塚の同時観測の結果、おうし座北流星群の火球でした。 pic.twitter.com/i6aORfLRjb
— 藤井大地 (@dfuji1) November 22, 2026
El meteoro entró en la atmósfera a 27,6 km/s, en un ángulo de 78°, y brilló durante 1,9 segundos. Este fenómeno es parte de la actividad residual de las táuridas del norte —lluvia de meteoros originada por el asteroide 2004 TG10 y el cometa 2P/Encke—, activa hasta inicios de diciembre.