Vinculan a detenido por intento de feminicidio

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jorge Luis E. R., por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de su pareja sentimental, en Ciudad Juárez.

El imputado fue detenido en términos de la flagrancia por policías municipales y presentado ante un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales a cargo de la FEM, el imputado intentó privar de la vida a su pareja sentimental, en hechos registrados el 13 de septiembre del presente año, en el interior de un domicilio de la colonia Boca del Río.

La imputación establece que ejerció violencia psicológica y física a su víctima, causándole lesiones en diversas partes del cuerpo con un arma punzo cortante, no logrando su objetivo de privarle la vida, gracias a la intervención de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

A solicitud de la representación social, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).