Acusan a seis mexicanos en California de narcotráfico tras el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos de metanfetamina

Al menos seis mexicanos fueron acusados en California, Estados Unidos, de delitos ligados al narcotráfico tras un operativo para desmantelar dos laboratorios clandestinos de metanfetamina.

El Departamento de Justicia dio a conocer que algunos de los connacionales se encuentran entre un grupo de nueve personas a las que detuvieron como parte de su operación “Klean Strip”.

Los mexicanos han sido identificados como Elvis Ramírez Beltrán, de 25 años; Gabriel Ramírez Beltrán, de 27; José Armando López Félix, de 29; Jaciel López Félix, de 23; Faustino Romero León, de 50, y Jesús Adrián Ríos Ramírez, de 27 años.

En estas acciones que se llevaron a cabo entre noviembre de 2025 y el pasado 17 de septiembre también se incautaron 4 mil plantas de marihuana, 20 mil dólares, 20 armas de fuego y más de 980 kilos de metanfetamina en las ciudades de Bakersfield y Visalia.

Según la información compartida, 327 kilos de metanfetamina y cientos de galones de este narcótico fueron decomisados en Bakersfield en abril y 657 kilos en Visalia durante mayo.

Los sujetos enfrentan una condena de entre 10 años y hasta cadena perpetua por los delitos de fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina, además de multas de 10 millones de dólares.

“Esta investigación golpeó el corazón de las operaciones de conversión de metanfetamina a gran escala que estaban inundando de veneno a las comunidades del Valle Central”, señaló el fiscal federal Eric Grant.

Entre las dependencias que participaron en esta operación se encuentran el FBI, Equipo de Investigación de Alto Impacto (HIIT) de Fresno, las oficinas del Sheriff de los condados de Fresno, Madera y King, el Departamento de Policía de Fresno, la Patrulla de Carreteras de California, y el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.