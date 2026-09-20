Detuvo Policía Municipal a mujer con aparente droga en Punta Oriente; aseguraron motocicleta

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a una mujer de 26 años de edad, durante los recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Punta Oriente.

Fue sobre la avenida Parques de Oriente, donde los agentes observaron una motocicleta de color negro en la que viajaba la mujer a exceso de velocidad y poniendo en riesgo a los transeúntes.

Tras una inspección superficial, los elementos localizaron un envoltorio de plástico, que contenía una sustancia blanca y granulosa con características similares a la droga conocida como cristal.

La mujer fue identificada como Flor Isela B. M., de 26 años, y trasladada al Centro de Detención Zona Sur para su registro correspondiente.

Posteriormente, la detenida y la sustancia fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.