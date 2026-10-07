Vinculados a proceso por delitos sexuales cometidos a menores de edad en Ciudad Juárez

•​Uno de los imputados se desempeñaba como comandante de la Agencia Estatal de Investigación y el segundo, era su padre



Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, acreditaron la probable responsabilidad de los imputados Erick G.G. y Valentín G.L. en delitos sexuales cometidos en agravio de menores de edad.



Los datos de expuestos por esta representación social, establecieron la posible participación de los imputados por cuatro hechos de violación agravada y abuso sexual con penalidad agravada ocurridos entre los años 2019 y 2022, en un domicilio de la colonia Praderas del Sol en Ciudad Juárez.



Esta fiscalía enfatizó las agravantes y contexto de género, aunado a que uno de los imputados se desempeñaba como comandante de investigación ministerial en Ciudad Juárez.



Los imputados de 42 y 70 años de edad, fueron detenidos con órdenes de aprehensión cumplimentadas el 01 de octubre del 2026, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en la colonia La Chaveña, en Ciudad Juárez.



El juez conocedor de las causas penales en el Distrito Judicial Bravos, consideró los antecedentes de investigación para resolver vincular a proceso a los imputados, situación jurídica que enfrentaran bajo la medida cautelar de prisión preventiva.



**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)