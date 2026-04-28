Vinculado a proceso por robo en la colonia Nombre de Dios

• La víctima es su hermana, quien lo sorprendió en flagrancia

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Francisco Javier R. O., por el delito de robo agravado, cometido en perjuicio de su hermana.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, expuso datos de prueba suficientes, para acreditar la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1069/2026.

La carpeta de investigación señala que el 15 de abril del año en curso, Francisco Javier R. O., rompió una ventana de un domicilio ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar, de la colonia Nombre de Dios, en esta ciudad de Chihuahua, y sustrajo dos teléfonos celulares, así como 8 mil 390 pesos en efectivo.

Hecho ilícito en el que fue sorprendido por su hermana, y detenido en los términos de la flagrancia con los objetos asegurados, por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El Órgano jurisdiccional consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, toda vez que cuenta con antecedentes penales que incluyen tres sentencias previas, por el delito de robo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).