Inicia FEM atención a Niñas, adolescentes y Mujeres en el municipio de Jiménez

Como parte de la colaboración interinstitucional, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, inició labores en el municipio de Jiménez.

Con el apoyo del municipio, se cuenta con una sede que permitirá ampliar la recepción y atención de denuncias sobre violencia de género, que se suma a la cobertura que ofrece la FEM en la Zona Sur, aunado a Parral, Guachochi y Guadalupe y Calvo, fortaleciendo la atención a niñas, adolescentes y mujeres.

A la inauguración de la sede de la FEM en Jiménez, en representación de la Fiscal de Género, Wendy Paola Chávez Villanueva, acudió la Coordinadora de FEM en la Zona Occidente, Ana Murga Olivas, quien expresó que se busca impulsar la dignificación de los procesos de justicia y que las víctimas no tengan que trasladarse a otras ciudades para que denuncien, y sean atendidas de una mejor manera y evitar la revictimización, optimizar el trato y los tiempos de respuesta.

Asimismo, el coordinador regional de la FEM en la Zona Sur, Adán Pando refirió que es un trabajo que se realiza en conjunto con instancias municipales, para la atención prioritaria e investigación de los delitos de género y el acompañamiento con áreas de Psicología y Trabajo Social.

El edil de Jiménez, Francisco Andrés Muñoz Velázquez, agradeció la colaboración para establecer instalaciones y la recepción de denuncias, además de que las mujeres sientan el respaldo, protección y el acompañamiento con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el DIF municipal y otras instituciones.

Mientras que el director de Seguridad Pública Municipal, Leonardo Olivas Sánchez, ofreció trabajar de la mano y en coordinación para ser primer respondiente y brindar una mejor atención en la zona, así como detenciones y puestas a disposición del Ministerio Público.

Estas oficinas cuentan con agentes del Ministerio Público y Policías de Investigación, quienes atenderán delitos como violencia familiar, delitos sexuales, incumplimiento de la obligación alimentaria, trata de personas, feminicidio y se recibirán reportes de ausencias de niñas, adolescentes y mujeres.

Están ubicadas en Calle Sor Juana Inés y Lerdo s/n, Colonia Ladrillera, en Jiménez y ofrecerá atención permanente los 365 días del año.