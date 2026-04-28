Atlante hace oficial a Miguel Herrera como técnico para su regreso a Liga MX

Ciudad de México. El Atlante hizo oficial la contratación de Miguel Herrera como su nuevo director técnico para su regreso a la Primera División de la Liga Mx, luego de pasar los últimos 12 años en el circuito de Expansión sin la posibilidad de ascender desde el año 2020.

El Atlante tomará a partir del próximo torneo el lugar del Mazatlán FC, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien resolvió su salida de la liga en medio de una disputa por adeudos fiscales con el gobierno federal.

“¡Bienvenido Piojo! Miguel Herrera asume el mando de nuestros Potros de Hierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto”, publicó el club en sus redes sociales.

El Piojo vivió sus mejores momentos como futbolista en Atlante y Toros Neza. Se coronó como jugador con los Potros en la temporada 1992-1993 y luego dirigió al Atlante en 2002. Herrera toma el puesto que dejó Ricardo Carbajal, el cual metió a la liguilla de Expansión a los Potros y quedó eliminado en los cuartos de final.