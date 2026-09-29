Vinculado a proceso por robo agravado cometido a la empresa Megacable

•⁠ ⁠Presuntamente sustrajo 41 dispositivos con valor de más de 40 mil pesos.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Víctor J. Z., por el delito de robo agravado.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público acreditó ante el Juez de Control conocedor de la causa penal 1706/2026, la probable responsabilidad del imputado en hechos ocurridos entre el 26 y el 28 de mayo de 2025.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado aprovechó la relación laboral que tenía con la empresa, “Telefonía por Cable, S.A. de C.V.” (Megacable) ubicada en el Complejo Industrial Chihuahua, así como la confianza y las funciones que desempeñaba, para presuntamente sustraer 41 dispositivos, entre módems y convertidores.

Los artículos sustraídos son propiedad de la empresa afectada y tienen un valor total de 40 mil 800 pesos.

El Ministerio Público formuló imputación el pasado 17 de septiembre y el 22 de septiembre se resolvió la situación jurídica de Víctor J. Z., quedando vinculado a proceso por el delito de robo agravado.

El Juez de Control impuso como medidas cautelares la prohibición de acercarse al domicilio de la empresa afectada y a los testigos, durante el tiempo que dure el proceso, además de fijar un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las investigaciones necesarias para combatir los delitos que afectan el patrimonio y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).