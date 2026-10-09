Vinculado a proceso por robo agravado a OXXO en la colonia Los Portales

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Daniel Obed G. M., por el delito de robo agravado, cometido en perjuicio de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Los Portales, en la ciudad de Chihuahua.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad dl imputad, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2679/2026.

En la investigación ministerial se estableció que el 7 de septiembre del año en curso, Daniel Obed G. M., de 20 años de edad, se constituyó en el OXXO, ubicado en la calle Hidroeléctrica Chicoasen y Avenida Guillermo Prieto Luján, y con un objeto de apariencia similar a un arma de fuego, amenazó a una empleada, a quien condujo hasta la bodega, en donde ya se encontraba otra empleada, las encerró y sustrajo la cantidad de 7 mil 844 pesos en efectivo, cigarros, botellas de alcohol, y equipos telefónicos.

El 29 de septiembre de 2026, al imputado se le notificó la orden de aprehensión por los citados hechos delictivos, en el Centro de Reinserción Social número 1, en donde se encuentra vinculado a proceso, por diverso delito.

En la continuación de la audiencia inicial, el Órgano jurisdiccional resolvió la situación jurídica del imputado, y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de sus elementos, para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).