Vinculado a proceso por incumplimiento de la obligación alimentaria

– Es investigado por no pagar pensión alimentaria en más de ocho años

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo la vinculación a proceso del imputado Héctor Amado G. R., por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, cometido en perjuicio de su hijo menor de edad.

Ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 5074/2024, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada contra la Libertad y Seguridad Sexual y contra la Familia, pudo acreditar con datos de prueba, la probable responsabilidad del imputado, quien por más de ocho años no ha realizado los depósitos correspondientes.

La investigación ministerial establece que el 21 de junio de 2017, se celebró un convenio en el que el imputado se comprometió al pago mensual de seis mil pesos como pensión alimentaria en beneficio de su hijo de ahora 15 años edad.

Acuerdo que presuntamente incumplió de manera continua, desde enero de 2018, hasta abril de 2026, pese a tratarse de una resolución emitida por la autoridad judicial.

Tras la denuncia, se integró la carpeta de investigación que permitió a esta representación social, hacer del conocimiento de Héctor Amado G. R., el delito que se le imputa.

En la continuación de la audiencia inicial, el Órgano Jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con estas acciones se brinda a las víctimas el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales, para obtener el castigo para quienes atentan contra el derecho de las niñas, niños y adolescentes de recibir una manutención digna.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad penal mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).