Vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa

– La víctima fue agredida con un machete en la colonia Fronteriza

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM), obtuvo la vinculación a proceso del imputado Alán Fernando R. C., por el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido a su pareja sentimental.

En la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público adscrito la Unidad Homicidio de Mujeres, expuso datos de prueba con los que acreditó la posible participación del imputado, en hechos registrados, el pasado 06 de julio, en el cruce de las calles Baja California e Isla Ascensión, de la colonia Fronteriza Baja, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado realizó todos los actos tendientes a privar de la vida con un machete a su pareja sentimental, quien resultó con varias lesiones cortantes.

Suceso que generó un reporte al número de emergencia 911, atendido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que realizaron la detención en flagrancia del imputado Alan Fernando R.C.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y resolvió su situación jurídica, además, fijó un plazo de cuatro meses para cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).