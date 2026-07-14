Medidas de Trump retrasaron o cancelaron proyectos de energía limpia de 83 mil millones de dólares

Las medidas del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que redujeron el apoyo de su país a las energías limpias han provocado la cancelación o el retraso de inversiones por valor de 83 mil millones de dólares en cientos de proyectos, según un reporte publicado por la coalición sindical y medioambiental BlueGreen Alliance.

El reporte se dio a conocer mientras los líderes sindicales se preparaban para reunirse el martes con senadores estadunidenses para debatir sobre la mano de obra del sector de la energía limpia.

El análisis reveló que 223 proyectos de fabricación y energía limpia, que representan una inversión de 82 mil 900 millones de dólares y 111 mil 765 puestos de trabajo, se han estancado o han sido cancelados durante el segundo mandato de Trump.

El análisis atribuyó esta situación al emblemático paquete de medidas fiscales y de gasto de Trump, que derogó o recortó los incentivos de la era Biden, así como a otras medidas del Gobierno destinadas a reducir el apoyo federal a las energías renovables y a los vehículos eléctricos.

“Las cifras resultantes ilustran claramente la asombrosa pérdida de inversión y de creación de empleo que han provocado las políticas de este Gobierno y del Congreso”, dijo en un comunicado Roxanne Johnson, vicepresidenta de investigación de BlueGreen Alliance.

Trump ha afirmado que las fuentes de energía renovables, como la eólica y la solar, son poco fiables y reciben subvenciones injustas.

El reporte también señala que los recortes de financiación federal y los retrocesos normativos iniciados en 2025 han debilitado las protecciones laborales para los trabajadores de los sectores energético e industrial.

Entre los cambios citados figuran la derogación de las normas de la Agencia de Protección Medioambiental que regulan las industrias peligrosas y los retrasos en la aplicación de una norma sobre la exposición a la sílice destinada a proteger a los mineros del carbón de la inhalación de polvo de sílice, lo que, según el reporte, podría contribuir a un resurgimiento de la llamada enfermedad del pulmón negro.

Por otra parte, el reporte señala que 3 mil 034 proyectos de los sectores manufacturero, energético e industrial se enfrentan a requisitos más estrictos para acceder a los créditos fiscales en virtud de la Gran Ley Hermosa (One Big Beautiful Bill Act) de Trump, lo que pone en riesgo una inversión estimada de 695 mil 200 millones de dólares y casi 1.2 millones de puestos de trabajo previstos.

